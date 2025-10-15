München (ots) -Lieben. Leiden. Jubeln. Verzweifeln. Wiederaufstehen: Die Doku-Reihe "Rise & Fall" erzählt die Geschichte großer Traditionsvereine im Fußball und wie ihr Aufstieg und Fall ganze Regionen bewegt. Neben den sportlichen Höhen und Tiefen der aktuellen oder ehemaligen Bundesliga-Klubs zeigt "Rise & Fall" auch, wie Romantik und Leidenschaft auf die Zwänge des modernen Fußballs treffen. Spieler, Trainer, Fans und weitere schillernde Figuren erzählen von den dramatischen Konflikten und Intrigen, die sich in den letzten Jahrzehnten in den Vereinen abgespielt haben. "Rise & Fall" ist ein neues Format in der ARD Mediathek, das nach und nach mit weiteren Geschichten von Fußball-Vereinen aus den verschiedenen Regionen in Deutschland ergänzt werden soll.Rise & Fall of 1860 München (BR)Ab 25. Oktober 2025 | in der ARD MediathekAm 2. November 2025 | ab 23:05 Uhr | BR FernsehenDie fünfteilige Serie erzählt eine der verrücktesten Vereinsgeschichten im deutschen Fußball: vom historischen Durchmarsch in die Bundesliga in der Ära Karl-Heinz Wildmoser, der ewigen Liebe zum Grünwalder Stadion und der für die Löwen schicksalshaften Zeit in der Allianz Arena, die mit dem Einstieg des ersten arabischen Investors der Bundesliga-Geschichte endet. Die Autoren Lennart Bedford-Strohm, Robert Grantner, Christoph Nahr und Max Stockinger zeichnen das ewige Auf und Ab von 1860 München in den letzten Jahrzehnten nach - im Spannungsfeld zwischen Fußballromantik und den Zwängen des modernen Profifußballs. Sie beleuchten das Innerste eines der traditionsreichsten Vereine Deutschlands. Vereinslegenden wie Fredi Heiß, Peter Pacult, Benny Lauth oder Daniel Bierofka nehmen die Zuschauer mit auf eine emotionale Zeitreise durch die 60er-, 90er- und 2000er-Jahre.Francis Kioyo schildert den Moment, der sein Leben für immer verändern sollte: Sein folgenreicher Elfmeterfehlschuss, der den Abstieg der Löwen in die 2. Liga besiegelte. Karl-Heinz Wildmoser jr. spricht zum ersten Mal über die Zeit nach dem Schmiergeldskandal rund um die Allianz Arena, als er im Gefängnis saß. Und: Dem Fernsehteam gelingt es zum ersten Mal, Hasan Ismaik, den ersten arabischen Investor der Bundesliga-Geschichte, in dessen privatem Anwesen in Abu Dhabi zu interviewen. "Rise & Fall of 1860 München" ist ein tiefes Eintauchen in das Herz des Münchner Kultvereins im Spannungsfeld von Machtspielchen und sportlichen Achterbahnfahrten, Romantik und Zwängen des modernen Fußballs.Weitere Serien aus der Reihe:Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern (SWR)Ab 25. Oktober 2025 | in der ARD Mediathek28. Dezember 2025 | ab 22:00 Uhr | SWRDer 1. FC Kaiserslautern ist mehr als ein Fußballverein - er ist das stolze Herz der Pfalz. Verein und Fans des FCK haben in der Vergangenheit zusammen Höhen erlebt: Meisterschaften, Pokalsiege, magische Spiele. Und sie haben tiefe Täler durchschritten: zum Beispiel vier bittere Jahre der Drittklassigkeit für den viermaligen Deutschen Meister. Doch gerade in den dunklen Momenten zeigt sich seine wahre Kraft: die unerschütterliche Liebe seiner Fans.Rise & Fall of VfB Stuttgart (SWR)Ab 25. Oktober 2025 | in der ARD Mediathek4. Januar 2026 | ab 21:45 Uhr | SWR"Rise and Fall of VfB Stuttgart" erzählt die faszinierende Geschichte vom Aufstieg und Fall des VfB Stuttgart - einem der traditionsreichsten Fußballvereine Deutschlands. Der schwäbische Kult-Klub mit dem legendären roten Brustring steht für Leidenschaft, Dramatik und intensive Emotionen.Ein Pressedossier und Ansichtsfolgen zu allen drei Doku-Serien finden akkreditierte Journalisten unter: https://presse.daserste.de/Bilder unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Ingrid Günther (ARD-Programmdirektion)Tel.: 089 558944 877, E-Mail: presse.daserste@ard.deZu 1860 München:Christian Dück (BR)Tel.: 089 5900 10575, E-Mail: christian.dueck@br.deZum 1. FC Kaiserslautern:Claudia Lemcke (SWR)Tel.: 06131 929 33293, E-Mail: claudia.lemcke@swr.deZum VfB Stuttgart:Ursula Foelsch Presse (SWR)Tel.: 0711 929 11034, E-Mail: ursula.foelsch@swr.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6137959