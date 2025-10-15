kundenservice@finanzen100.de

Der Finanzinvestor Warburg Pincus bietet 45 € je PSI-Aktie. Gegenüber dem Schlusskurs von Freitag 33,20 €) ist das ein von Aufschlag von 35,5 %. Das Übernahmeangebot entspricht einem Börsenwert von gut 700 Mio. €. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützten die Übernahmeofferte. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden. Das Berliner IT-Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Integration von Software für Energieversorger und die Betreiber von Infrastruktur spezialisiert. Warburg Pincus hat sich bereits einen Anteil von 28,5 % an PSI gesichert und möchte insgesamt mindestens 50 % und eine Aktie erwerben. Eon will als zweitgrößte Aktionär von PSI seinen Anteil von 17,8 % behalten.