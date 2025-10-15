München (ots) -Mit dem Meross MTS215B hat der Smarthome-Spezialist jetzt die neueste Generation seiner Heizkörper-Thermostate vorgestellt. Die Produktneuheit ist für die Steuerung von Fußbodenheizungen gedacht und punktet mit Matter-Support sowie einer stylischen Glasfront.Zum Produktstart ist der neue Meross MTS215B für wenige Tage zum reduzierten Preis von 64,59 Euro frei Haus zu haben.Die Verbindung mit dem WLAN nimmt das smarte Gerät ganz ohne Hub auf. Unterstützt werden unter anderem Alexa, Google Assistant, Siri und das Matter-Protokoll.Wie bei den Vorängermodellen kann die Temperatur per App, aber auch via Spracheingabe gesteuert werden. Eine integrierte Kippfenster-Erkennung sorgt dafür, dass bei einer Stoßlüftung nicht unnötig Energie verschwendet wird.Weitere Komfortfunktionen sind die integrierte Kindersicherung, eine Speicherfunktion bei Stromausfall, lautlose Tasten und ein dimmbares Display. Das Thermostat ist wahlweise in schwarz oder weiß verfügbar, der Aktionspreis gilt allerdings nur für das weiße Modell.In Zeiten weiter steigender Energiepreise von Vorteil ist die integrierte Verbrauchsanalyse per App. So können Temperaturverlauf, Laufzeiten und Energieverbrauch jederzeit überwacht werden. Wie bisher gibt es auch hier keine Abo-Kosten. Fachredaktionen können ein Testexemplar anfordern (https://www.fiuweb.de/meross).Digitale Pressemappe: https://www.fiuweb.de/meross-produktneuheiten-q4-2025Produktlink: https://www.fiuweb.de/meross-MTS215BKontakt für Rückfragen: https://www.fiuweb.de/meross/ - meross@fiuweb.dePressekontakt:Andreas MauerPR-ManagerMeross PR - Fiuweb Services GmbHTal 4480331 MünchenTel. +49-89-420954279Fax. +49-89-76702721meross@fiuweb.deOriginal-Content von: Meross, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154196/6137973