München (ots) -Auspacken, einstecken, fernsehen: waipu.tv kombiniert modernste Technik mit maximaler Einfachheit und einem unschlagbar günstigen TV-Paket. Mit "waipu.tv Start" und dem neuen, bereits vielfach prämierten "waipu.tv Stick" bringt waipu.tv gleich zwei neue Produkte, die in Kombination den perfekten Einstieg in die moderne Fernsehwelt ermöglichen. Für 4,99 Euro im Monat ist waipu.tv Start das günstigste IPTV-Angebot und auch im Vergleich zu Kabelangeboten deutlich besser in Umfang und Preis.Der einfachste Weg ins moderne FernsehenDas neue Paket waipu.tv Start bietet mit über 200 Sendern das größte deutschsprachige Programmangebot außerhalb der waipu.tv-Produktwelt. Funktionen wie Pause, Instant Restart und Live Seeking sorgen für ein komfortables Fernseherlebnis. Der Stick wird einfach in den HDMI-Port gesteckt, mit dem WLAN verbunden - und schon startet das Fernsehen.Der Wechsel zu Mediatheken wie ARD und ZDF oder zu Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video gelingt mit nur einem Klick. Start ist damit günstiger und komfortabler als Kabel, einfacher als Satellit und attraktiver als jedes andere IPTV-Angebot. Wer mehr möchte, kann jederzeit in ein höherwertiges waipu.tv-Paket wechseln. Das Paket Start ist exklusiv unter waipu.tv/start erhältlich.Leistungsstarke Hardware, intuitive BedienungDer neue waipu.tv Stick kombiniert einfache Handhabung mit modernster Technik: ein Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicher sorgen für blitzschnelles Umschalten und flüssiges Laden von Apps. 4K/UHD, HDR10+ und Dolby Atmos garantieren brillante Bild- und Tonqualität.Die Premium-Fernbedienung mit beleuchteten Tasten und smarten Sensoren ermöglicht eine intuitive Bedienung für alle Generationen. Der Stick ist im Start-Abo inklusive oder separat für 69,99 Euro (UVP) unter waipu.tv/stick, bei Amazon oder im Bundle unter waipu.tv/angebote erhältlich.Alle Inhalte auf einer OberflächeMit dem waipu.tv Stick haben Nutzer Zugriff auf über 300 HD-Kanäle (mit dem Perfekt Plus-Paket), die waiputhek mit mehr als 40.000 Inhalten sowie Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, WOW und YouTube, die Mediatheken von ARD und ZDF - alles über eine einheitliche Benutzeroberfläche. Die personalisierte Startseite sorgt für individuelle Empfehlungen.Von Experten getestet und ausgezeichnet bewertetDer neue waipu.tv Stick setzt neue Maßstäbe und überzeugt auch im Vorfeld die Fachpresse. In Tests erhielt er Bestnoten: Computerbild wertet den Stick als "Testsieger", CHIP vergibt ein "sehr gut". Bei SATVISION erreicht er mit 96,1 Prozent ("sehr gut") die höchste Bewertung, die je an einen 4K-Streaming-Stick verliehen wurde. Auch die Fachzeitschriften DIGITAL FERNSEHEN und HDTV bewerteten das Gerät mit "ausgezeichnet" und vergaben jeweils ihre höchste Auszeichnung.Markus Härtenstein, Co-CEO der Exaring AG, erklärt: "Mit einem Preispunkt von unter 5 Euro richten wir unser neues Angebot an Millionen Haushalte, die derzeit noch ohne Vertrag Kabel-TV nutzen. Wir wollen ihnen den einfachen und legalen Weg zum besten TV-Erlebnis eröffnen."Das Einstiegspaket "waipu.tv Start" auf einen Blick- Preis: 4,99 EUR pro Monat- Inklusive: waipu.tv Stick (Miete für Stick ist im Abo enthalten)- Sender: über 200 Kanäle- Komfortfunktionen: Pause, Instant Restart, Live Seeking- Besonderheiten: einfacher Wechsel zu Mediatheken wie ARD, ZDF und Streamingdiensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co.- Installation: Plug & Play - Stick einstecken, sofort fernsehen- Upgrade: jederzeit Wechsel in hochwertigeres waipu.tv-Paket möglichDer waipu.tv Stick auf einen Blick- Betriebssystem: mehrfach patentierte waipu.tv Plattform auf Basis Android TV 14- Chip: Amlogic S905X5M- Prozessor: Quad-Core Cortex-A55 (2,5 GHz, Mali-G310 V2 GPU) mit integrierter NPU für KI-gestütztes Super-Resolution-Upscaling- Speicher: 3 GB RAM, 32 GB eMMC- Bild-/Tonqualität: 4K/UHD, HDR10+, Dolby Atmos- Konnektivität: WLAN (Wi-Fi 6), LAN, HDMI 2.1- Premium-Fernbedienung: Hintergrundbeleuchtung, Bluetooth und Infrarot- Preis: 69,99 Euro (UVP)Über waipu.tvwaipu.tv ist ein Unternehmen der EXARING AG, einer Gesellschaft für Entwicklung von IP-Entertainment-Services. waipu.tv ist die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland mit rund zwei Millionen Abo-Kunden und erreicht über ein dediziertes Glasfasernetz mehr als 30 Millionen Haushalte in bester Qualität. Mit über 300 Programmen ist waipu.tv zudem Deutschlands größte TV-Plattform für HD-Fernsehen. Neben öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern stehen mehr als 70 Pay-TV-Sender sowie die waiputhek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf zur Verfügung.waipu.tv kann am TV-Gerät aber auch über alle anderen Geräte im WLAN kabellos genutzt werden. Dabei ist eine Nutzung auch auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Die OPEN-IPTV Plattform bietet targetierte Werbemöglichkeiten auch im Live-TV ganz ohne Medienbruch.Die Muttergesellschaft EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Größter Einzelaktionär ist die freenet AG. 