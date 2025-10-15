SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2025 / GoodData, ein führendes Unternehmen im Bereich Analytik und Datenintelligenz, gab heute Rekordergebnisse für das dritte Quartal bekannt, die auf den bisher höchsten jemals erzielten Netto-Neuumsatz, die Übernahme von Understand Labs und die Einführung seiner neuen Full-Stack-Intelligence-Plattform zurückzuführen sind. Das Quartal unterstreicht die zunehmende Akzeptanz des Unternehmens in der Wirtschaft, seine wachsende internationale Präsenz und seine kontinuierlichen Investitionen in KI-Innovationen.

Wichtigste Geschäftsergebnisse

GoodData konnte seine Dynamik im dritten Quartal weiter ausbauen und erzielte den besten Netto-Neuzugang an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR). Ein wichtiger Faktor für diesen Erfolg war das Engagement im Unternehmenssektor, wobei sich 90 % der geschäftlichen Möglichkeiten inzwischen in Richtung KI und agentenbasierte Implementierungen entwickeln.

Durch die Übernahme von Understand Labs, einem führenden Unternehmen in den Bereichen semantische KI und natürliche Sprachverarbeitung, konnte GoodData seine KI-nativen Fähigkeiten weiter stärken. Die Integration der Technologie von Understand Labs wird die Datenbasis der GoodData-Plattform verbessern und eine natürlichere konversationelle Analyse sowie eine tiefgreifendere Automatisierung der gesamten agentenbasierten Workflows ermöglichen.

Produktinnovation

Gegen Ende des dritten Quartals brachte GoodData seine Full-Stack-Datenintelligenz-Plattform auf den Markt und vereinte damit seinen AI Lake, seinen AI Hub und seine AI Apps zu einer einzigen Grundlage für Enterprise-KI. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von GoodData von Business Intelligence hin zu KI-nativer Datenintelligenz, die die Unternehmen dabei unterstützt, Erkenntnisse zu operationalisieren und den Wert ihrer Daten schneller zu steigern.

Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, über Dashboards hinauszugehen und verwaltete, einbettbare und agentenbasierte KI-Lösungen anzuwenden, die schlussfolgern, handeln und sich anpassen können. Mit einer hochleistungsstarken semantischen Datenschicht, Orchestrierungs- und Governance-Tools sowie sicheren, individuell anpassbaren KI-Anwendungen können Unternehmen KI-Agenten für verschiedene Produkte und Workflows erstellen, einsetzen und skalieren - und das alles mit eingebauter Compliance, offenen APIs und Unterstützung für Bring-Your-Own-LLM-Integrationen.

Zu den weiteren wichtigen Meilensteinen des Quartals gehören:

- Steigende KI-Akzeptanz: Die Unternehmen setzen zunehmend agentenbasierte Workflows auf GoodData ein, um Investitionen in KI und Daten in solide Geschäftsergebnisse umzuwandeln.

- Strategische Erweiterung des Teams: GoodData hat sein US-Vertriebsteam für Enterprise-KI erweitert, um der steigenden Nachfrage nach seinen KI-nativen Analytik-Lösungen gerecht zu werden.

- Globale Expansion: Das Unternehmen eröffnete ein neues Rechenzentrum in Singapur und erweiterte damit seine Abdeckung und seinen Support für Kunden in der gesamten Region Asien-Pazifik.

"Unser rekordbrechendes drittes Quartal beweist, dass unsere KI-native Strategie den Markt neu gestaltet", sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData. "Mit der Übernahme von Understand Labs und der Einführung unserer Full-Stack-Intelligence-Plattform machen wir wichtige Schritte in Richtung unserer Zielsetzung: Unternehmen in die Lage versetzen, den vollen Wert der KI durch verwaltete, skalierbare und vertrauenswürdige Analytik zu erschließen."

GoodData wird vom 26.-29. Oktober auf der Money20/20 USA (Stand-Nr. 20093) ausstellen.

Über GoodData

GoodData ist eine KI-native Full-Stack-Datenintelligenz-Plattform, die für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen konzipiert ist. Ihre zusammensetzbare Plattform ist darauf ausgelegt, jedem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, verwaltete Erkenntnisse in die Tat umzusetzen und sich nahtlos in jede Datenumgebung in öffentlichen, privaten, lokalen oder hybriden Clouds zu integrieren. Mit No-Code-Schnittstellen, SDK und leistungsstarken APIs unterstützt GoodData den gesamten Analytik-Lebenszyklus von der Datenmodellierung bis hin zu KI-gestützten Erkenntnissen.

GoodData ermöglicht es Unternehmen, neue Anwendungen und Automatisierungen flexibel anzupassen, schnell einzusetzen und zu monetarisieren - und das alles mit Sicherheit und Governance auf Enterprise-Niveau, um KI in eine Reihe von Produkten einzubetten. GoodData betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Good Data und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium.

