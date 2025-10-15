Heidelberg (ots) -Rainer aus Heidelberg-Neuenheim hat bei der Soziallotterie von Omaze das große Los gezogen: Ein Porsche Macan - und zusätzlich 50.000 Euro in bar. Für ihn bedeutet der Gewinn mehr als ein neues Auto."Am Anfang war ich schon ein bisschen skeptisch, ich dachte: Das kann doch nicht echt sein - das ist bestimmt ein Scherz", erzählt Rainer. "Aber dann hatte ich bei Omaze schnell ein gutes Gefühl. Und als die Crew dann mit dem Porsche vor meiner Tür stand - das war überwältigend.""Die 50.000 Euro im Kofferraum - das war die Überraschung in der Überraschung"Als der Porsche schließlich vor der Garage stand, gab es noch ein Extra, das selbst den glücklichen Gewinner sprachlos machte: "Im Kofferraum lagen plötzlich noch 50.000 Euro - das war irre! Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Das setzte dem ganzen die Krone auf."Auch die Nachbarschaft war aus dem Häuschen: "Alle haben mit uns gefeiert, das ganze Konfetti, die Freude - das war ein tolles Erlebnis. Und es nimmt einem auch ein bisschen Druck, wenn man merkt, wie viele Menschen sich mit einem freuen."Porsche als KindheitstraumFür Rainer ist der Porsche Macan nicht einfach nur ein Auto: "Schon als Kind war Porsche für mich ein Symbol. Ein Rennwagen, ein Stück Qualität, ein Traum. Ob ich ihn behalte oder verkaufe, weiß ich noch nicht - das muss ich in Ruhe entscheiden. Aber dieses Erlebnis kann mir keiner nehmen."Der Gewinn ist ein vollelektrischer Porsche Macan 4 Electric in schwarz metallic, der mit 408 PS und einem Drehmoment von 650 Nm ausgestattet ist. Seine Reichweite liegt gemessen nach WLTP bei über 500 Kilometern, und er kann per Schnellladung in nur 21 Minuten von 10 % auf 80 % geladen werden. Der Macan bietet zudem moderne Features wie ein volldigitales 12,6-Zoll Curved Display, ein Head-up-Display mit Augmented Reality, Allradantrieb, sportlich-stilisiertes SUV-Coupé-Design, ein Panorama-Glasdach sowie luxuriöse Innenausstattung mit adaptiven Sportsitzen und Premiumleder."Ohne die Unterstützung für den guten Zweck hätte ich kein Los gekauft"Besonders wichtig war Rainer der soziale Aspekt von Omaze: "Der Hauptfaktor war für mich die Wohltätigkeit. Ohne die Unterstützung für den guten Zweck hätte ich kein Los gekauft. So habe ich nicht nur eine Chance auf einen Gewinn, sondern unterstütze auch etwas Sinnvolles. Das Konzept hat mich überzeugt - Träume ermöglichen und gleichzeitig Gutes tun."Omaze unterstützt bei der aktuellen Kampagne die Hilfsorganisation Plan International und garantiert mit der Verlosung des Hauptpreises eine Mindestspende von 500.000 Euro.Die nächste ChanceAktuell gibt es bei Omaze ein bezugsfertiges Architektenhaus im Wert von 2,8 Mio. Euro inklusive Einrichtung zu gewinnen: 400 m² Wohnfläche, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Bio-Sauna, und das Ganze in traumhafter Lage in der Nähe des Starnberger Sees. Zusätzlich gibt es 100.000 EUR in bar dazu. Der Gewinner kann selbst entscheiden: einziehen, vermieten oder verkaufen. Lose können bis zum 26. Oktober auf omaze.de (https://omaze.de) erworben werden.Pressekontakt:J.P. KnoopWMP EUROCOM AGJP.Knoop@wmp-ag.deOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6137977