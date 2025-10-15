FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 129,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,59 Prozent.

In den USA hat Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen für eine Leitzinssenkung Ende Oktober zementiert. Er verwies auf die gestiegenen Abwärtsrisiken bei der Beschäftigung. Er deutete zudem an, dass die Fed in den nächsten Monaten den Bilanzabbau stoppen könnte. Die Auswirkungen auf den deutschen Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen.

Am französischen Anleihemarkt gingen die Renditen weiter zurück. Frankreichs Sozialisten stellen sich in der politischen Krise hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern. Bei dem anstehenden Misstrauensvotum würden die Sozialisten nicht gegen die Regierung stimmen, signalisierte deren Fraktionschef Boris Vallaud in der Nationalversammlung in Paris.

Im weiteren Tagesverlauf werden in der Eurozone noch Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. In den USA steht mit dem Empire-State-Index der regionale Frühindikator für die Region New York auf dem Programm. Beide Daten dürften jedoch nicht für starke Bewegungen am Markt sorgen. Heute hätten eigentlich Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden sollen. Das Bureau of Labor Statistics hat die Bekanntgabe aber auf den 24. Oktober verschoben. Ein Ende der teilweisen Schließung der Bundesbehörden ist weiterhin nicht in Sicht./jsl/jkr/stk