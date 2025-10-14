Anzeige
Mittwoch, 15.10.2025
WKN: A40HC7 | ISIN: KYG514001364
NASDAQ
14.10.25 | 21:59
0,368 US-Dollar
0,00 % 0,000
PR Newswire
14.10.2025 20:52 Uhr
Jiuzi Holdings, Inc. (JZXN) sichert sich 100 Bitcoin über eine Privatplatzierung und läutet damit eine neue Phase im Einsatz von Kryptowährungen ein

HANGZHOU, China, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN, nachfolgend als das "Unternehmen" bezeichnet) hat heute den Fortschritt seiner auf Kryptowährung lautenden Privatplatzierungstransaktion erläutert. Der Gesamtbetrag für diese Transaktion wurde mit 100 Bitcoin beglichen.

Diese Kapitalmaßnahme stellt ein neues Paradigma dar, bei dem traditionelle Eigenkapitalfinanzierung mit digitalen Vermögenswerten kombiniert wird, und zeigt, dass der Markt das strategische Layout von JZXN im Kryptowährungssektor voll anerkennt. Die gesammelten Mittel werden ausschließlich für zwei strategische Bereiche verwendet: Aufbau einer intelligenten Plattform für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Entwicklung von auf Spitzentechnologie basierenden verschlüsselten Speichersystemen. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Kapazitäten des Unternehmens für Infrastrukturdienste im Zeitalter der digitalen Wirtschaft zu stärken.

Seit der Bekanntgabe des Transaktionsrahmens war die Reaktion des Marktes positiv, der Aktienkurs des Unternehmens zeigte einen stetigen Aufwärtstrend und hielt einen anhaltenden Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs vor der Bekanntgabe. Dieser Trend spiegelt nicht nur die Zustimmung der Anleger zur innovativen Transaktionsstruktur wider, sondern verdeutlicht außerdem das starke Interesse der Kapitalmärkte an neuen digitalen Finanzinstrumenten.

"Von der Unterzeichnung der Vereinbarung am 7. Oktober bis zur jetzigen Umsetzungsphase haben wir stets auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Compliance und Innovation geachtet", erklärte Tao Li, Geschäftsführer von JZXN. "Diese auf Bitcoin lautenden Mittel werden in erster Linie in die Forschung und Entwicklung der zugrundeliegenden Blockchain-Technologien investiert, insbesondere in Schlüsselbereichen wie sichere Mehrparteienberechnungen und Zero-Knowledge-Proofs, welche die Grundlage für den Aufbau digitaler Finanzdienstleistungsplattformen der nächsten Generation bilden."

Informationen zu JZXN

Als führender inländischer Anbieter von neuen Energieinfrastrukturdiensten ist Jiuzi Holdings auf die Entwicklung von Ladenetzwerken in Städten der dritten und vierten Reihe spezialisiert. Seine Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladestationen, die in Energiespeichersysteme integriert sind, haben erhebliche Betriebsvorteile auf Skalenebene erzielt. Gleichzeitig treibt das Unternehmen sein Projekt "Smart Energy Cloud Platform" voran, das eine intelligente Interaktion zwischen Ladeeinrichtungen und Stromnetzsystemen über das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen soll. Mit dem Erlös aus dieser Privatplatzierung wird das Unternehmen auch F&E-Tests für grenzüberschreitende digitale Zahlungslösungen durchführen und so seine Geschäftsmöglichkeiten weiter ausbauen. Weitere Informationen finden Sie auf jzxn.com.

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.