Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ZEW-Umfrage hatte kaum Einfluss auf das gestrige Geschehen an den Finanzmärkten, wohingegen die Risikoaversion das bestimmende Thema war, so die Analysten der Helaba.Die Ansätze von Erleichterung, die zu Wochenbeginn noch getragen hätten, seien nun perdu. Risikoreiche Assets wie Aktien stünden daher erneut unter Druck, wie auch der EUR/USD-Kurs. Rentenmärkte und vor allem Gold (neues Allzeithoch!) hätten dagegen profitieren können. Bei den EWU-Spreads herrsche derweil relative Ruhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de