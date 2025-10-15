Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Statistiken sind wichtig für Politiker, Notenbanken und Finanzmärkte aber auch für Unternehmer und Verbraucher, so die Analysten der Helaba.Insofern stelle der Ausfall an neuen US-Datenveröffentlichungen aufgrund des "government shutdown" ein Problem und ein Risiko dar, insbesondere wenn die Schließung der Behörden länger dauere. Wer wisse, wie es um die US-Wirtschaft stehe, wenn Zahlen zu Wachstum, Beschäftigung und Inflation und viele, viele andere nicht mehr erhoben und veröffentlicht würden? Welche Zinssätze seien angemessen, welche Aktien- und Devisenkurse? Der Bedarf an Informationen sei hoch. Heute hätten eigentlich die US-Verbraucherpreisstatistiken veröffentlicht werden sollen. Das Bureau of Labor Statistics habe die Bekanntgabe auf den 24. Oktober verschoben. Offensichtlich solle mit einer Notbesetzung gewährleistet werden, dass die Sozialausgaben, die an den CPI gekoppelt seien, pünktlich ausgezahlt werden könnten. ...

