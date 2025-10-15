General Motors wird eine Abschreibung von 1,6 Milliarden US-Dollar verbuchen, da das Unternehmen seine Strategie für Elektrofahrzeuge nach dem Wegfall wichtiger Steueranreize in den USA anpasst. Der Autobauer rechnet aufgrund der aktuellen Vorschriften mit einer langsameren Verbreitung von E-Autos. Die Anpassung folgt auf das Auslaufen der Steuergutschrift des Bundes für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 US-Dollar zum 30. September, was von der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net