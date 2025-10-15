Leverkusen (ots) -Viele Führungskräfte wissen, dass KI wichtig ist - aber nicht, wo sie anfangen sollen. Dr. Claudia Hilker, Geschäftsführerin von Hilker Consulting (https://hilker-consulting.de/), schließt diese Lücke mit ihrem neuen Buch "AI Leadership Excellence: KI für Führungskräfte". Das Werk zeigt Entscheidern konkrete Wege zur erfolgreichen KI-Transformation.KI-Transformation mit erprobtem ErfolgsmodellDr. Claudia Hilker, promovierte KI-Expertin und ehemalige Marketing-Professorin, verbindet über zwei Jahrzehnte Beratungserfahrung und zehn Jahre KI-Erfahrung mit innovativen Bildungskonzepten. Hilker Consulting hat bereits über 500 KI-Transformationsprojekte umgesetzt und dabei Effizienz- und Produktivitätssteigerungen für Unternehmen erzielt."Künstliche Intelligenz ist nicht mehr die Zukunft - sie ist die Gegenwart. Unternehmen, die jetzt handeln, sichern sich Wettbewerbsvorteile", erklärt Dr. Hilker. "Unser KI-Programm hat bereits zahlreiche Unternehmen erfolgreich durch die KI-Transformation geführt."Das Beratungsunternehmen bietet das Spektrum der KI-Transformation: von der strategischen Konzeption über die technische Implementierung bis zur Qualifizierung von Fachkräften.Staatlich anerkannte KI-Ausbildung mit umfangreichen FördermöglichkeitenDie KI-Akademie von Hilker Consulting bietet staatlich zugelassene Fernstudiengänge (ZFU-/AZAV-zertifiziert) und Masterclasses auf Hochschulniveau. Dazu zählen Programme für den freien Markt, den ZFU-Fördermarkt sowie Angebote über die Bundesagentur für Arbeit mit 100 Prozent AZAV-Förderung für Arbeitssuchende gemäß Qualifizierungschancengesetz.Mit Förderungsmöglichkeiten von bis zu 100 Prozent ermöglicht das Unternehmen Fach- und Führungskräften sowie Selbstständigen den Zugang zu KI-Qualifikationen.Wachsender Bedarf an KI-KompetenzDie Nachfrage nach KI-Kompetenz ist nach Branchenangaben in den letzten zwölf Monaten deutlich gestiegen. Investitionen in KI-Fähigkeiten können entscheidende Wettbewerbsvorteile schaffen.BuchverfügbarkeitDas Buch "AI Leadership Excellence: KI für Führungskräfte (https://www.amazon.de/Leadership-Excellence-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-Intelligenz-implementieren-ebook/dp/B0FPPNPV99)" ist über Amazon erhältlich.Zudem verschenkt Dr. Claudia Hilker das Buch: "AI Leadership Excellence: KI für Führungskräfte (https://go.hilker-consulting.de/ai-leadership-excellence)" an Führungskräfte kostenfrei. Nur die Portokosten sind zu übernehmen.Über Dr. Claudia HilkerDr. Claudia Hilker ist KI-Unternehmensberaterin, Bestseller-Autorin, KI-Speaker und Dozentin. Sie macht komplexe KI-Themen für Unternehmen praktisch nutzbar. Ihre Mission: Organisationen sowie Fach- und Führungskräfte optimal auf die digitale Zukunft vorzubereiten mit KI-Beratung, Führungskräfte-Training, KI-Vorträgen und Umsetzung.Über Hilker Consulting GmbHHilker Consulting (https://hilker-consulting.de/) ist eine KI-Beratung mit KI-Akademie im DACH-Raum. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der digitalen Transformation durch KI-Strategien, praxisorientierte Weiterbildung und maßgeschneiderte Implementierungen.Pressekontakt:Hilker Consulting GmbHGeschäftsführerin: Dr. Claudia HilkerGerhart-Hauptmann-Straße 49 B51379 LeverkusenE-Mail: info@hilker-consulting.deWeb: www.hilker-consulting.deFür Interviews oder Rückfragen steht Dr. Hilker gern zur Verfügung.Original-Content von: Hilker Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60241/6138016