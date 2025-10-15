Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 15
[15.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.10.25
IE00BN4GXL63
10,217,633.00
EUR
0
101,012,798.80
9.8861
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
14.10.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,105,934.81
99.2946
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
14.10.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,214,269.88
111.6753
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
14.10.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,441,090.39
121.4123
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
14.10.25
IE00BN0T9H70
52,303.00
GBP
0
6,163,966.69
117.8511
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
14.10.25
IE00BKX90X67
55,979.00
EUR
0
6,188,288.33
110.5466
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
14.10.25
IE00BKX90W50
15,507.00
CHF
0
1,533,978.32
98.9217
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
14.10.25
IE000L1I4R94
1,812,830.00
USD
0
21,047,867.06
11.6105
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
14.10.25
IE000LJG9WK1
505,302.00
GBP
0
5,215,000.63
10.3206
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
14.10.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
479,378.25
11.845
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
14.10.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
415,131,876.79
111.8789
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
14.10.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,735,528.94
10.263
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
14.10.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,040,740.73
11.1486
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
14.10.25
IE000WXLHR76
1,033,673.00
EUR
0
11,067,658.90
10.7071
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
14.10.25
IE000P7C7930
56,676.00
GBP
0
623,835.54
11.007
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
14.10.25
IE000061JZE2
63,054.00
USD
0
671,181.24
10.6445
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
14.10.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,240,100,163.62
112.7364
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
14.10.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,652,703.33
12.361
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
14.10.25
IE000YMBL844
2,221,357.00
USD
0
23,196,031.60
10.4423
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
14.10.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
682,543.73
10.5941
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
14.10.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,507,619.31
10.7993