Die starke zweimonatige Kursrally von Siltronic hat die Aktie nahe an unseren fairen Wert von 57,50 EUR herangeführt und führt zu einer Herabstufung von Kaufen auf Halten. Der Anstieg war weitgehend stimmungsgetrieben und wurde durch erste Anzeichen einer Erholung im Speichermarkt nach den HBM-Ankündigungen von Samsung und SK Hynix ausgelöst. Da Speicherprodukte weiterhin rund 37 % des Wafer-Mix von Siltronic ausmachen, haben Hoffnungen auf einen schnelleren Abbau der Lagerbestände den Sektor beflügelt - nun müssen jedoch die Fundamentaldaten nachziehen. Trotz weiterhin moderater Bewertungsniveaus ist das Chancen-Risiko-Verhältnis ausgewogener geworden, da die kurzfristige Schwäche anhält. Weiteres Aufwärtspotenzial hängt von konkreten Erholungssignalen ab, insbesondere von sinkenden Lagerbeständen bei Power- und Memory-Wafern, einer Wiederbelebung schwächerer Endmärkte wie Automobil und Industrie sowie einer sichtbaren Verbesserung der Fundamentaldaten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





© 2025 mwb research