Silber hat seine Rallye in dieser Woche über die Marke von 53 US$ ausgeweitet und damit ein neues Allzeithoch erreicht, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Am Mittwochmorgen geht es schon wieder hoch. Inmitten zunehmender globaler Unsicherheiten verstärkt sich die Suche nach sicheren Häfen. Treibt das den Silberpreis weiter in die Höhe? Die treibenden Faktoren Der Anstieg des Silberpreises spiegelt eine wachsende Nachfrage sowohl institutioneller Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
