Während die Aufmerksamkeit der Märkte häufig auf Chip-Giganten wie Nvidia, AMD oder Broadcom gerichtet ist, rückt ein weiterer Akteur zunehmend ins Zentrum des Interesses: Marvell Technology. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur, die das Fundament für Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz bildet. Anleger beginnen, in Marvell einen strategisch wichtigen, aber bislang unterschätzten Bestandteil der globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de