FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Studie hat der BASF -Aktie am Mittwoch zu einem Sprung an die Dax -Spitze verholfen. Die US-Bank Citigroup nahm die Bewertung des Chemiekonzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro wieder auf. Das Papier legte daraufhin am Morgen um 2,5 Prozent auf 42,63 Euro zu und erholte sich so vom Zwischentief am Vortag. Die Marke um die 41,60 Euro ist eine wichtige Unterstützung, die seit einigen Monaten hält.

Citigroup-Analyst Sebastian Satz verwies auf die höher als erwartete Bewertung der Lack-Sparte Coatings, die BASF nun an den Finanzinvestor Carlyle veräußern wird. Insofern habe ihn die ausgebliebene positive Kursreaktion der Aktie am Freitagnachmittag überrascht, schrieb er.

Die Aussicht auf eine Rückkehr zum Nachfragewachstum im kommenden Jahr, ein wahrscheinlicher Aktienrückkauf nach Abschluss des Coatings-Deals sowie mögliche Zahlungen aus der deutschen Investitionsversicherung dürften die Aktie stützen.

Die am 29. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal schätzt er dagegen nicht als Kurstreiber ein. Eine weitere Kürzung der Konsenserwartungen an den operativen Gewinn im Jahr 2026 dürfte das Ergebnisrisiko senken, schrieb er hierzu./ck/mne/jha/