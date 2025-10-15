In den meisten deutschen Metropolen hat sich der Anteil von seniorengerechtem Wohnraum am Gesamtangebot in den vergangenen fünf Jahren verringert. Die Mieten haben dagegen deutlich stärker angezogen als bei herkömmlichen Wohnungen, wie eine Analyse von ImmoScout24 zeigt. Aufgrund des demografischen Wandelst wächst der Bedarf an altersgerechten Wohnungen. Doch die Realität in den Metropolen entwickelt sich gegenläufig, wie aus einer Analyse des Immobilienportals ImmoScout24 hervorgeht. So ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact