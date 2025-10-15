Nach einem erfolglosen Europa-Start unternimmt Great Wall Motor einen neuen Versuch. Der chinesische Autobauer hat eine Expansionsstrategie vorgestellt, die neben Elektroautos und Plug-in-Hybriden künftig auch Verbrenner und Vollhybride beinhaltet. Im Zentrum steht dabei die reine SUV-Marke Haval. GWM (Great Wall Motor) wagte 2021 mit großen Hoffnungen den Sprung nach Europa. Dabei hatte der chinesische Autokonzern die beiden vollelektrischen Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
