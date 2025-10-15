Der chinesische Weltmarktführer CATL produziert in Arnstadt seit Ende 2022 Batteriezellen, die u.a. im Porsche Macan und Audi Q6 e-tron verbaut werden. An dem Standort unterhält CATL auch ein großes Testzentrum für seine Kunden und sich selbst - und dessen Kapazitäten werden nun verdoppelt. Seine erste Zellfabrik in Europa hat CATL Anfang 2023 eingeweiht, wobei die Produktion schon seit Ende 2022 läuft. Zur Anlage gehört auch ein Batterietest- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
