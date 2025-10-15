Der Hang Seng hat am Mittwoch seine Verluste vom Vortag fast komplett aufgeholt und eine wichtige Unterstützung zurückerobert. Besonders stark präsentierte sich im heimischen Handel die Alibaba-Aktie. Für sie ging es um knapp vier Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen News zu seiner Cloud-Sparte herausgegeben hatte.Der Hang Seng beendete den Mittwochshandel 1,84 Prozent höher bei 25.910,61 Punkten. Damit eroberte der Index die 50-Tage-Linie bei 25.845 Punkten zurück und egalisierte das am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
