Bonn/Berlin (ots) -Die Welthungerhilfe fordert einen sofortigen und ungehinderten Zugang nach Gaza für alle humanitären Organisationen. Bisher dürfen - neben den Vereinten Nationen - nur wenige Hilfsorganisationen dringend benötigte Güter über die Grenze bringen. Dabei sind die Lager voll und deutlich mehr Hilfslieferungen könnten sofort ins Land gelangen. Allein die Welthungerhilfe hat Hilfsgüter im Wert von über 1,6 Millionen US-Dollar in Jordanien bereitstehen, die umgehend ausgeliefert werden könnten."Die Not in Gaza ist dramatisch: Fast zwei Millionen Menschen sind zum Überleben auf Hilfe von außen angewiesen. Es fehlt an allem - Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser, Hygieneartikeln, Medikamenten und Notunterkünften. 640.000 Menschen sind unmittelbar vom Hungertod bedroht. Der Waffenstillstand ist gut und wichtig. Jetzt braucht die Bevölkerung schnelle und sichere Unterstützung. Alle Grenzübergänge sollten sofort geöffnet werden und Hilfsorganisationen ungehinderten und sofortigen Zugang bekommen. Noch immer erreicht viel zu wenig Hilfe die notleidenden Familien, insbesondere in Gaza-Stadt und im Norden. Doch wie viele andere Organisationen erhalten wir keine Genehmigungen für die Einfuhr von Hilfslieferungen und verlieren so kostbare Zeit, um Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Wir könnten unsere Hilfe sofort ausweiten", appelliert Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.Die Welthungerhilfe unterstützt gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen Ernährungszentren für Frauen und Kinder, die dort Spezialnahrung erhalten und stellt Trinkwasser per Tanklastwagen bereit. Diese lebenswichtigen Programme werden fortgesetzt und auf jene Gebiete ausgeweitet, in die die Menschen jetzt zurückkehren. Die Welthungerhilfe bereitet zudem erste Schritte für die Unterstützung eines möglichen Wiederaufbaus vor - vorausgesetzt, der Waffenstillstand hält und humanitäre Helferinnen und Helfer können sicher arbeiten in Gaza.Bei ihrer Arbeit halten sich die Welthungerhilfe und ihre Partner strikt an die humanitären Prinzipien von Neutralität, Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit.Die Welthungerhilfe bittet dringend um Spenden unter dem Stichwort: Hungersnot in GazaWeitere Informationen finden Sie unter www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 12.777 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern und Gebieten mit 5,42 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.