Hannover (ots) -Ob Glasbruch, verbogener Rahmen oder defekte Scharniere: Eine beschädigte Brille wird im Alltag zum echten Problem - und die Reparatur oder der Ersatz kann schnell teuer werden. Mit dem Brillen-Komplettschutz von Wertgarantie sind Brillenträger bestens abgesichert. Die Versicherung schützt zuverlässig vor unerwarteten Reparaturkosten und bietet auf Wunsch auch Schutz bei Verlust oder Diebstahl.Während die gesetzliche Gewährleistung nur bei Material-, Produktions- und Konstruktionsfehlern greift, springt Wertgarantie auch bei Glasbruch, Kratzern im Sichtfeld, Fassungsbruch, Fall- und Sturzschäden, Verschleiß oder Schäden durch Ungeschicklichkeit ein. Die Beitragshöhe richtet sich nach dem Kaufpreis der Brille. Eine Brille bis zu einem Kaufpreis von 350 Euro lässt sich beispielsweise für 3,50 Euro monatlich gegen Reparaturkosten versichern -egal, ob es sich um eine Korrektur-, Lese- oder Sonnenbrille handelt. Und auch im Fall von Diebstahl oder Verlust der Sehhilfe bietet Wertgarantie mit der Premium-Option für zusätzlich 2,50 Euro monatlich eine Lösung. Damit sind Kunden bei allen Eventualitäten auf der sicheren Seite."Brillen sind längst mehr als nur ein medizinisches Hilfsmittel: Sie sind tägliche Begleiter und oft auch ein modisches Statement. Durch den ständigen Einsatz im Alltag ist ein Missgeschick schnell passiert. Mit unserem Komplettschutz für Brillen schaffen wir für unsere Kunden eine zuverlässige und umfassende Absicherung vor unvorhergesehenen Reparaturkosten," sagt Marcus Wagner, Sales Manager bei Wertgarantie.Die Versicherung kann sowohl beim Kauf einer Brille als auch nachträglich für gebrauchte Modelle abgeschlossen werden. Richtig sparen können Brillenträger mit dem "3 für 2"-Angebot: Drei Brillen versichern, nur für zwei bezahlen. Das günstigste Modell ist beitragsfrei.Im Schadenfall erfolgt die Reparatur schnell und unkompliziert über den Optiker. Kunden müssen dabei nicht in Vorkasse gehen. Ist eine Reparatur nicht mehr sinnvoll oder möglich, beteiligt sich Wertgarantie an den Kosten für eine neue Brille.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comRobert Höwelkröger | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-71677 | E-Mail: r.hoewelkroeger@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/6138117