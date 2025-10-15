EQS-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neues Vorstandsmitglied (Vorstandssprecher)



Der Aufsichtsrat der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft bestellt Herrn Christoph Ahlborn ab dem 01.01.2026 zum Vorstandsmitglied sowie -sprecher.

Die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft gibt bekannt, dass Herr Christoph Ahlborn ab dem 01.01.2026 das Amt des Vorstands für das Ressort Marketing und Vertrieb sowie die Funktion des Vorstandssprechers ausüben wird. Er folgt auf Herrn Dr. Jörg Lehmann, dessen Amt zum 31.12.2025 endet.

Herr Christoph Ahlborn wird die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft gemeinsam mit dem Finanz- und Technikvorstand Mathias Keil führen.

Mitteilende Person:

Jörg Biebernick

Aufsichtsratsvorsitzender der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

