Der Chart der FlatexDegiro-Aktie sieht nach wie vor sehr gut aus: Der seit Dezember 2022 bestehende Aufwärtstrend hat sich im Dezember 2024 nochmals beschleunigt und ist weiter intakt (siehe auch Tageschart unten). In diesem Jahr ging es in Stufen, jeweils nach kurzen (gesunden) Konsolidierungsphasen, nach oben - so auch jetzt. Das August-Hoch wurde jüngst zügig überwunden und der Kurs bewegt weiter gen Norden. Am Steigen ist auch die 200-Tage-Durchschnittslinie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
