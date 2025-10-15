Die Berentzen-Gruppe AG (ISIN: DE0005201602) kämpft weiter mit einem herausfordernden Spirituosenmarkt. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei 119,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von über zehn Prozent entspricht. Doch die Experten von Montega bleiben optimistisch und bekräftigen ihr Kaufen-Votum mit einem Kursziel von neun Euro. Besonders die deutliche Verbesserung der operativen Margenqualität im dritten Quartal unterstreicht laut den Analysten die hohe Kostendisziplin des Unternehmens. Montega sieht operative Stärke trotz Umsatzrückgang: Das Analystenhaus hebt hervor, dass Berentzen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
