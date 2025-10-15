TIANJIN, China, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 7. China Helicopter Exposition findet vom 16. bis 19. Oktober in der Tianjin Airport Economic Zone im Norden Chinas statt.

Bis heute hat die Veranstaltung fast 400 Unternehmen aus über 30 Ländern und Regionen angezogen und damit die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte der Messe erreicht. Bemerkenswert ist, dass alle sechs weltweit führenden Hubschrauberhersteller an der Messe teilnehmen werden.

Auf einer Gesamtausstellungsfläche von 160.000 Quadratmetern umfasst die diesjährige Messe fast 200 Stände, die in zehn Hauptkategorien unterteilt sind. Diese Kategorien umfassen komplette Hubschrauber, elektrische Senkrechtstarter (eVTOLs), unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Triebwerke, Bordausrüstung, Bodenausrüstung und unterstützende Dienstleistungen.

Als weltweit einzige professionelle Hubschraubermesse mit Flugvorführungen werden auf der diesjährigen Expo insgesamt sechs Flugshows stattfinden. Zu den Flugzeugen, die an diesen Vorführungen teilnehmen, gehören acht CAIC Z-10-Kampfhubschrauber, zwei Harbin Z-20-Taktikhubschrauber und die Z-20-Angriffsvariante, die zum ersten Mal öffentlich vorgeführt wird.

Im statischen Ausstellungsbereich am Boden werden unter den 52 ausgestellten Flugzeugen 38 Hubschrauber zu sehen sein, darunter sowohl die aktiven Hauptmodelle der Luftwaffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee als auch weltweit anerkannte Star-Modelle: der Großraum-Transporthubschrauber Z-8L, die integrierte Aufklärungs- und Angriffs-Drohne KVD002 sowie internationale Modelle wie der Airbus H135 und der Leonardo AW139.

Darüber hinaus werden inländische Zivilflugzeuge wie die Modelle AC312E und AC311A von AVIC vielseitige Anwendungsszenarien demonstrieren, die von der Notfallrettung bis zum Krankentransport reichen.

