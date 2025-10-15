Mit dem Herbst kommt auch die Kfz-Wechselsaison. Was wird sie bringen? Was bereits klar ist: Die Schadeninflation, vor allem bei den Lohn- und Ersatzteilkosten, steigt weiter deutlich an. AssCompact hat bei einigen Versicherern nachgefragt, ob sich dies auch dieses Jahr in Prämienanpassungen niederschlagen wird. "Dynamisch", "optimistisch", "zuversichtlich" - die Antwort auf die Frage von AssCompact, wie die Versicherer auf die kommende Kfz-Wechselsaison blicken bzw. was sie von ihr erwarten, ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact