Cicor hat ein solides drittes Quartal abgeliefert und die Jahresprognose bestätigt. Der ausgewiesene Umsatz stieg um 33% yoy auf 160,1 Mio. CHF, hauptsächlich getrieben durch Akquisitionen, während das organische Wachstum leicht um 1,1% zurückging - bedingt durch temporäre Lagerabbauten im Medtech-Segment und die Schließung des Standorts Ulm. Der Auftragseingang erreichte 174,5 Mio. CHF (Book-to-Bill 1,09) und wurde von Projekten im Bereich Aerospace & Defence gestützt. Das Management bekräftigte die Prognose für das GJ 2025 (Umsatz 620-650 Mio. CHF; EBITDA 62-70 Mio. CHF). Die Integration von Éolane, Mercury, Mades und Profectus verläuft planmäßig. Nach kleineren Modellanpassungen bleibt unser DCF-basierter fairer Wert unverändert bei 207 CHF. Bei einem aktuellen Kurs von rund 186 CHF (intraday) bestätigen wir unsere Kaufen-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
© 2025 mwb research