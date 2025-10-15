ChatGPT wird von Millionen Menschen genutzt. Darunter befindet sich auch mindestens ein US-General, der die KI in militärischen Fragen zurate zieht. Welche Aufgaben er auf den Chatbot auslagert und welche Vorteile er sich davon verspricht. Im Alltag lassen sich viele ChatGPT-User:innen von dem Chatbot etwa Mails formulieren, schwierige Fragen per Deep Research beantworten oder realistisch aussehende KI-Bilder generieren. In nur wenigen Fällen hängt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n