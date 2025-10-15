London (www.anleihencheck.de) - 2023 und 2024 litten Anleger noch immer unter negativen Erträgen sowohl bei Aktien als auch bei festverzinslichen Wertpapieren aus dem Jahr 2022, so Greg Wilensky und Jeremiah Buckley, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Aufgrund dieser Erfahrung und der Tatsache, dass Cash nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank endlich gute Renditen abgeworfen habe, hätten sich viele Anleger zurückgezogen. Da Sparkonten, Geldmarktfonds und Festgeldanlagen nach mehr als einem Jahrzehnt mit Zinsen nahe Null relativ attraktive Renditen bei minimalem Risiko geboten hätten, hätten einige Anleger kaum das Gefühl gehabt, mit ihrer risikoaversen Haltung etwas zu verpassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
