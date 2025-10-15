Ladeinfrastruktur an Supermärkten stehen den Kunden während des Einkaufs zur Verfügung. Aber wie wäre es, sie außerhalb der Öffnungszeiten für gewerbliche Nutzer zu öffnen? Ein Forscher-Team hat erörtert, wie groß das Potential einer solchen Mehrfachnutzung wäre - am Beispiel Berlins. Im Projekt Retail4Multi-Use haben sich Wissenschaftler des Reiner Lemoine Instituts (RLI) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) intensiv mit Mehrfachnutzungskonzepten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net