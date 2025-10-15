Anzeige
Milliardär-gestützt: Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!
15.10.2025 12:51 Uhr
AUKTION/Bund erlöst über zwei Langläufer 1,939 Milliarden Euro

DJ AUKTION/Bund erlöst über zwei Langläufer 1,939 Milliarden Euro

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch über Emissionen von zwei Bundesanleihen 1,939 Milliarden Euro erlöst. Für das Schuldpapier mit Laufzeit bis 2050 akzeptierte die Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Preis und erfüllte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 66 Prozent aller Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur behielt Stücke im Umfang von 243 Millionen Euro zu Marktpflegezwecke ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro einstellte.

Für die Bundesanleihe mit Fälligkeit 2056 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 95 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis erfüllt. Die Finanzagentur nahm Papiere im Volumen von 318 Millionen Euro für Marktpflegezwecke in den Eigenbestand des Bundes, der Transaktionsumfang erreichte somit die angekündigten 1,5 Milliarden Euro.

Zu den Transaktionen wurden folgende Detail bekannt (Werte in Klammern beziehen auf die vorherigen Auktionen vom 19. März bzw. 17. September für die Laufzeiten 2050 und 2056): 

=== 
Emission      0%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2050 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,530 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  757 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,0   (2,8) 
Durchschnittsrend. 3,14%  (3,04%) 
Durchschnittskurs  46,43  (46,78) 
Mindestkurs     46,41  (46,74) 
Wertstellung    17. Oktober 2025 
 
Emission      2,90%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2056 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,659 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,182 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,4   (1,8) 
Durchschnittsrend. 3,17%  (3,25%) 
Durchschnittskurs  94,74  (93,27) 
Mindestkurs     94,74  (93,27) 
Wertstellung    17. Oktober 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

