Der 11. November markiert den Abend, an dem globaler Handel, KI und unternehmerische Exzellenz zusammenkommen und die Web Summit Global Conference Week 2025 in Lissabon ergänzen.

VTEX (NYSE: VTEX), die einzige von Gartner® seit zwei Jahren als "Customers' Choice" ausgezeichnete Handelsplattform, der globale Marken wie Colgate, Stanley Black Decker und Whirlpool, vertrauen, gibt bekannt, dass der 22-fache Grand-Slam-Tennissieger und Unternehmer Rafael Nadal, am 11. November 2025 im Pavilhão Carlos Lopes in Lissabon, Portugal, an der VTEX Connect Europe als Hauptredner auftreten wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014804554/de/

Die VTEX Connect Europe findet parallel zum Web Summit 2025, dem weltweit größten Technologie-Treffen, am 11. November statt und hat sich zum wichtigsten Abend für den globalen digitalen Handel entwickelt. Die Veranstaltung wird Tausende von Fachleuten aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung und Technologie zusammenbringen, um zu erörtern, wie der digitale Handel und künstliche Intelligenz in Unternehmen die Betriebsabläufe, das Kundenerlebnis und die Wachstumsstrategie verändert haben. Bei der diesjährigen Veranstaltung wird es auch ein ausführliches Gespräch mit Rafael Nadal geben, unter anderem darüber, wie er seine unternehmerischen Vorhaben in einer von KI geprägten Welt angeht

"Leistung im Sport resultiert aus Beherrschung und Präzision. Bei VTEX beobachten wir dieselbe Klarheit darin, wie Unternehmen KI einsetzen, um Multichannel-Handelsaktivitäten mit Kontrolle, Geschwindigkeit und messbaren Ergebnissen zu orchestrieren", erklärte Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer bei VTEX. "Wir bringen dieselbe Energie und Innovationskraft auch in diesem Jahr zur VTEX Connect Europe mit und ergänzen damit die Web Summit 2025-Woche in Lissabon mit spannenden Überraschungen und Einblicken, die die Zukunft des Unternehmenshandels prägen werden.

Weitere Höhepunkte der VTEX Connect Europe am 11. November:

RedCloud wird seine KI-basierte Vision zur Transformation globaler Handelsabläufe vorstellen.

wird seine KI-basierte Vision zur Transformation globaler Handelsabläufe vorstellen. Der Manchester City FC und weitere besondere Gäste von weltweit führenden Marken und Technologiepartnern werden Innovationen vorstellen, die die nächste Ära des Unternehmenshandels prägen werden.

Sehen Sie sich das vollständige Programm an und registrieren Sie sich: vtexconnect.vtex.com/live-lisbon

Veranstaltungsdetails:

Datum: 11. November 2025

11. November 2025 Veranstaltungsort: Pavilhão Carlos Lopes, Lissabon, Portugal

Pavilhão Carlos Lopes, Lissabon, Portugal Uhrzeit: 17 bis 23 Uhr CEST

17 bis 23 Uhr CEST Medienanfragen: newsroom@vtex.com

ÜBER UNS: VTEX (NYSE: VTEX) ist das Rückgrat des KI-vernetzten Handels und wurde für Unternehmen entwickelt, die sich präzise anpassen und Ergebnisse im Einzelhandel (B2C) sowie in der industriellen Fertigung und im Vertrieb (B2B) erzielen möchten. Die einheitliche Handelsplattform von VTEX bietet Omnichannel-Vertrieb, intelligentes Auftragsmanagement, Datenpipelines, Einzelhandelsmedien, Sicherheit auf Unternehmensebene und vieles mehr. Jede Funktion wurde entwickelt, um Reibungsverluste zu beseitigen, globale Handelsaktivitäten zu vernetzen und das Wachstum zu beschleunigen. VTEX bietet sowohl komponierbare als auch sofort einsatzbereite Lösungen an und unterstützt über 2.400 Marken, darunter Colgate, Sony, Stanley Black Decker und Whirlpool. Derzeit unterstützt VTEX mehr als 3.400 aktive Online-Shops in 43 Ländern (Geschäftsjahr endete am 31. Dezember 2024). Weitere Informationen finden Sie unter vtex.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014804554/de/

Contacts:

Kate Adams

PAN Communications

VTEX@pancomm.com