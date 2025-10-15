Der Technologiekonzern Kontron (ISIN: AT0000A0E9W5) hat einen neuen Industrie-Computer vorgestellt. Der KBox E-430 richtet sich an Unternehmen, die intelligente Lösungen für Fabriken, Krankenhäuser, Geschäfte oder Smart Cities entwickeln. Das kompakte Gerät ist dabei nicht größer als eine Set-Top-Box, kommt aber ohne Lüfter aus und arbeitet besonders stromsparend. Computer mit eingebauter Künstlicher Intelligenz: Der neue KBox kann Aufgaben der Künstlichen Intelligenz direkt vor Ort erledigen. Das bedeutet: Die Daten müssen nicht erst in die Cloud geschickt werden. Stattdessen wertet der Computer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
