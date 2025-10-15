FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Jaime Rowbotham bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Großreederei MSC ein Gebot für die Billigfluglinie erwägt. Wie andere Container-Reedereien auch habe MSC während der Corona-Pandemie und der Sperrung des Roten Meeres ebenfalls einen überdurchschnittlichen Barmittelzufluss erzielt. Trotz der hohen Investitionen in Containerschiffe, um Marktführer zu werden, verfüge MSC damit wohl über genügend finanziellen Spielraum, um ein derartiges Angebot in Betracht zu ziehen./la/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84





© 2025 dpa-AFX-Analyser