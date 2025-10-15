© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoWaymo, die autonome Fahrsparte von Alphabet, plant, 2026 in London den ersten europäischen fahrerlosen Fahrdienst einzuführen. Damit startet die Expansion in Europa. Was dies für den Markt bedeutet.Waymo, die autonome Fahrsparte von Alphabet, kündigte an, dass sie im kommenden Jahr ihren fahrerlosen Fahrdienst in London einführen möchte. Damit würde das Unternehmen seinen ersten europäischen Markt erschließen, nachdem es bereits in Tokio tätig ist. "Ab 2026 werden wir in Großbritannien Fahrten ohne menschlichen Fahrer anbieten", erklärte das Unternehmen. Vor der Einführung des kommerziellen Betriebs wird Waymo in den nächsten Monaten zusammen mit Moove, einem von Uber unterstützten …Den vollständigen Artikel lesen ...
