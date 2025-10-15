München/London/Dublin (ots) -BB7, eines der führenden Ingenieur- und Beratungsunternehmen in Großbritannien und Irland für Brandschutz, Fassaden und Gebäudesicherheit, wird Teil der CERTANIA-Gruppe - einem international wachsenden Unternehmensverbund mit Schwerpunkten in den Bereichen Testing, Inspection & Certification (TIC) sowie laborbasierten und regulatorischen Dienstleistungen.Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Expansion von CERTANIA in den britischen und irischen Markt für Gebäude & Infrastruktur. BB7 wird dabei zu einem Eckpfeiler einer neuen Plattform innerhalb des Service-Segments "Gebäude & Infrastruktur", das auf Gebäudesicherheit, regulatorische Beratung und nachhaltiges Design ausgerichtet ist. Gemeinsam mit Clarke Banks und Xact bildet BB7 ein gemeinsames Kompetenznetzwerk - eines der umfassendsten und interdisziplinärsten Beratungsangebote für die bebaute Umwelt im Vereinigten Königreich.Das 2009 gegründete und im britischen Chatham Maritime (Kent) ansässige Unternehmen bietet Beratungsleistungen in den Bereichen Brandschutz, Fassaden und Baurechts- und Sicherheitsberatung an. Mit mehr als 180 Experten unterstützt BB7 Architekturbüros, Projektentwickler und Eigentümer entlang des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden - von der frühen Entwurfsphase und digitalen Modellierung über die Bauüberwachung bis hin zu Inspektionen und langfristigem Risikomanagement im Brandschutz. Als zertifiziertes B-Corporation-Unternehmen steht BB7 für verantwortungsbewusstes Unternehmertum, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Mehrwert."Der Beitritt zu CERTANIA ist ein entscheidender Moment für BB7", sagt Ben Bradford, Gründer und CEO von BB7. "Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, unseren Purpose - 'creator of safe spaces' - zu verwirklichen, indem wir sichere und nachhaltige Lebensräume gestalten. Mit CERTANIA gewinnen wir Reichweite und Unterstützung, um unsere Vision zu beschleunigen, ohne unsere Unabhängigkeit und Werte zu verlieren.""BB7 steht für herausragende Fachkompetenz, Führungsstärke und exzellenten Ruf im Bereich Gebäudesicherheit und Brandschutz", sagt Karsten Xander, Gründer und CEO von CERTANIA. "Der unternehmerische Geist und die technische Exzellenz von BB7 passen perfekt zu unserer Mission, eine Gruppe spezialisierter Unternehmen zu formen, die durch Qualität, Vertrauen und gemeinsame Werte verbunden sind. Gemeinsam schaffen wir eine starke Plattform im Service-Segment 'Gebäude & Infrastruktur' in Großbritannien und Irland."Mit BB7 und den anderen Anbietern etabliert CERTANIA eine eigenständige Plattform im Service-Segment "Gebäude & Infrastruktur" und erweitert damit ihre Aktivitäten um einen neuen strategischen Geschäftsbereich - ergänzend zu den bestehenden Segmenten in Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie und anderen technischen Dienstleistungsfeldern. Die Gruppe bietet mittelständischen, wissensbasierten Unternehmen ein Umfeld, in dem sie eigenständig wachsen und zugleich von gemeinsamer Infrastruktur, Innovation und internationaler Vernetzung profitieren können.Über CERTANIAMit Hauptsitz in München ist CERTANIA ein international tätiges Unternehmen im Bereich Testing, Inspection & Certification (TIC) mit jahrhundertelanger Erfahrung. Die Experten des Unternehmens haben Branchenstandards geprägt und Methoden in Bereichen wie Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie sowie Gebäude und Infrastruktur maßgeblich mitentwickelt. Mehr Informationen: www.certania.com.Über BB7BB7, gegründet 2009 mit Hauptsitz in Chatham Maritime (Kent), ist ein führendes Beratungsunternehmen für Brandschutz, Fassaden und Gebäudesicherheitsberatung. Von mehreren Standorten in Großbritannien und Irland aus unterstützt BB7 Kunden bei der Planung, Überprüfung und Instandhaltung sicherer und konformer Gebäude. Das Unternehmen ist B-Corp-zertifiziert und vertrauensvoller Partner namhafter Architekten, Projektentwickler und Bauunternehmen. Mehr Informationen: www.bbseven.com (https://bbseven.com/?utm_source=chatgpt.com) | www.bbseven.ie (https://bbseven.ie/)KONTAKT:MICHAEL MERK | HEAD OF COMMUNICATIONS+49 172 2977694 | mmerk@certania.comCERTANIA HOLDING GmbH | Löwengrube 18 | 80333 München+49 89 377 997 88-0 | info@certania.com | www.certania.comOriginal-Content von: CERTANIA Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173633/6138281