Wirklich gute Nachrichten von der Pensionsfront sind dünn gesät. Da gefällt es mir sehr gut, dass manche Unternehmen ihren Arbeitskräften Benefits bieten, die gar nicht alltäglich sind. Eines dieser Unternehmen ist die Oberbank AG, die den rund 2.600 Mitarbeitern aktuell bereits zum achten Mal in Folge ein feines Geschenk macht. Die Arbeitnehmer erhalten eigene Aktien im Wert von 10,5 Millionen Euro im Rahmen der Mitarbeiterstiftung. Damit steigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer