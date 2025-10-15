Hypoport steht kurz vor einem möglichen Befreiungsschlag. Fundamental scheint die Talsohle durchschritten zu sein, folgt jetzt auch der Kurs?Den vollständigen Artikel lesen ...
|13:42
|Hypoport könnte an einem entscheidenden Wendepunkt stehen
|Hypoport steht kurz vor einem möglichen Befreiungsschlag. Fundamental scheint die Talsohle durchschritten zu sein, folgt jetzt auch der Kurs Den vollständigen Artikel lesen ...
|11:32
|HYPOPORT SE zündet - ich sehe hier massives Kurspotenzial!
|Do
|Schröders Nebenwerte-Watchlist: Technotrans, Hypoport, Ströer, Porr - für jeden was dabei!
|Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Technotrans, Hypoport, Ströer und Porr im Fokus. Michael Schröder verrät...
|23.09.
|Hypoport Aktie: Hoch optimistische Experten, aber die Börse spielt nicht mit
|Aktuell erholt sich die Hypoport Aktie zwar leicht, dies darf man charttechnisch aber nicht überbewerten. Nach dem jüngsten Verkaufssignal bei 152,40/155,20 Euro ist der übergeordnete Abwärtstrend bei...
|23.09.
|BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Immobilienpreise stiegen, was gut für die Hypothekenvolumina...
|HYPOPORT SE
|152,40
|+7,02 %