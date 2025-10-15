Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler European Smaller Companies/Class A (ISIN IE0002921975/ WKN 987735) investiert diversifiziert in europäische Aktien - der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung, so die Experten von Metzler Asset Management.Der Fonds verfolge einen "Growth at Reasonable Price (GARP)"-Ansatz und fokussiere sich somit auf Unternehmen, die ein nachhaltig überdurchschnittliches Wachstum erzielen könnten und gleichzeitig nicht übermäßig teuer bewertet seien. Wert werde gelegt auf eine führende Marktposition und eine gesunde Marktstruktur, hohe Markteintrittsbarrieren und strukturell starkes Wachstum. Weitere wichtige Qualitätsmerkmale seien ein hochqualitatives Management-Team, hohe Innovationskraft, ein nachhaltig wirtschaftendes Geschäftsmodell sowie eine solide Bilanz und gute Cash-Generierung. Ziel des Fonds sei es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
