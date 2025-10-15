Die markenneutrale Leasinggesellschaft Kazenmaier aus Karlsruhe geht eine Zusammenarbeit mit dem nordirischen Bushersteller Wrightbus ein. Ziel ist es, weitere Null-Emissions-Busse auf Deutschlands Straßen zu bringen. Ein typischer 12-Meter-Elektrobus ist dabei aber zunächst nicht im Angebot, dafür aber andere Varianten. Deutschland ist für Wrightbus ein wichtiger Expansionsmarkt: Hierzulande hat der nordirische Hersteller bereits einige Abnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
