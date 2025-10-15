Der Kryptomarkt erlebte am vergangenen Wochenende ein heftiges Beben. Nach einer überraschenden Drohung von Donald Trump kam es zu massiven Verkäufen und Liquidationen in Milliardenhöhe. Doch der Spuk war schnell wieder vorbei. Für Matt Hougan, Chief Investment Officer bei Bitwise, war die Korrektur nur ein kurzes Intermezzo und kein Grund zur Sorge.Auslöser der Turbulenzen war eine Ankündigung des US-Präsidenten Trump, Strafzölle gegen China zu verhängen. Da die traditionellen Märkte bereits geschlossen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
