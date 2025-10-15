Das Rennen um die Krone im Markt für Adipositas- respektive Diabetes-Medikamente geht in die nächste Runde. Eli Lilly hat am Mittwoch weitere Daten aus dem Studienprogramm zu seiner "Abnehmpille" Orfoglipron vorgelegt, allerdings zur Behandlung von Diabetes Typ 2. Novo Nordisk braucht sich vor den jüngsten Erkenntnissen nicht fürchten.Laut Eli Lilly erzielte Orfoglipron in der "ACHIEVE-2"-Studie eine Senkung des A1C-Werts (Langzeitblutzucker-Wert) bis zu 1,7 Prozent im Vergleich zu 0,8 Prozent mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
