Kreuzwertheim (ots) -Die Trocknungssysteme der SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh (SDS) machen sich auf eine doppelte Reise: Ende des Jahres werden neue SDS-Trockner in Deutschland ausgeliefert, während zugleich der internationale Rollout auf Fachmessen in Italien und Spanien beginnt. Damit startet eine neue Phase für die innovative Schlammtrocknung."Auf große Reise gehen" - AUSLIEFERUNG & EXPANSIONWenn SDS von einer "großen Reise" spricht, ist das wörtlich zu nehmen:Drei leistungsstarke SDS-Trockner mit integrierter Vortrocknung machen sich in diesen Tagen auf den Weg zu unserem Kunden - und setzen dabei neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Anlagenintegration.Eine Besonderheit dieser Auslieferung: Zwei der drei Anlagen sind mit einer aufgesetzten Zentrifuge ausgestattet.Die SDS-Trockner mit Vortrocknung sind bereits ein fester Bestandteil unseres Portfolios - ihre kompakte Bauweise, hohe Betriebssicherheit und Flexibilität in unterschiedlichsten Anwendungen machen sie zu einer beliebten Wahl für anspruchsvolle Trocknungsprozesse. Die Integration der Zentrifuge ist ein weiterer Schritt in Richtung Prozessoptimierung und Anlagenkompaktheit - ideal für Kunden, die Wert auf platzsparende und effiziente Lösungen legen.Wir freuen uns, die nächste Generation unserer SDS-Trockner nun ausliefern zu können - und bedanken uns bei unserem Kunden für das Vertrauen in unsere Technologie.Parallel bereitet sich das Team der michel SLUDGE-DRYING-SYSTEMS auf internationale Messeauftritte vor, um die Technologie weltweit zu präsentieren!Messeauftritte 2025 - live erleben, verstehen, vernetzenEcomondo Rimini (4.-7. November 2025)Ecomondo gilt als eine der führenden Plattformen für Technologie, Innovation und Strategien der grünen und zirkulären Wirtschaft in Europa. en.ecomondo.com+2ecomondo.com+2 (https://en.ecomondo.com/?utm_source=chatgpt.com)Die führende europäische Leitmesse für grüne Technologien wird zur Bühne für die SDS-Trockner. Besucher erleben live und hautnah, wie energieeffiziente SDS-Klärschlammtrocknung funktioniert - inklusive Einblicke - vom mechanischen Aufbau über die digitale Steuerungstechnik IntelligentDRY® bis hin zu unseren modularen Anlagenkonzepten.Ecofira Valencia (11.-13. November 2025)Ecofira zählt zu den renommierten Fachmessen für Umwelttechnik und Abfallmanagement auf spanischer Ebene. Ecofira+2GO CIRCULAR RADAR -+2 (https://ecofira.feriavalencia.com/?utm_source=chatgpt.com)In Spanien stellt SDS seine Systeme dem internationalen Fachpublikum vor: nachhaltige Schlammtrocknung für kommunale und industrielle Anwendungen, individuell skalierbar und betriebsbereit ab Werk."Unsere SDS-Trockner gehen im wahrsten Sinne des Wortes auf Reise - aus Deutschland in die Welt", erklärt Felix Hellmuth, Geschäftsführung von SLUDGE-DRYING-SYSTEMS GmbH.Parallel zu unseren internationalen Aktivitäten bleiben wir auch in Deutschland aktiv präsent - nah an Markt, Dialog und Entwicklung.8. Berliner Klärschlammkonferenz (11.-12. November 2025)Denn auch auf der 8. Berliner Klärschlammkonferenz sind wir als SDS-Aussteller vertreten. Die renommierte Fachveranstaltung bringt Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik zusammen - ein weiteres wichtiges Forum, um unsere Technologie im nationalen Kontext zu präsentieren und neue Partnerschaften zu knüpfen. https://vivis.de/bkk/Starke Technologie - starke BotschaftOb in Berlin, Rimini oder Valencia: SDS steht international für Innovation, Verantwortung und Kreislaufwirtschaft."Mit jedem ausgelieferten SDS-Trockner bringen wir nachhaltige Technik dorthin, wo sie gebraucht wird - und zeigen, dass Ressourceneffizienz und Wirtschaftlichkeit perfekt zusammenpassen", ergänzt Katja Michel, Geschäftsführung der michel gmbh.Wir laden Sie herzlich ein:BESUCHEN SIE UNS!Ecomondo Rimini: 4.-7. November 2025 | Pavilion/Halle B6 | Stand 111bEcofira Valencia: 11.-13. November 2025 | Level 3/Pavilion 2 | Stand A46- Vereinbaren Sie mit uns Besichtigungstermine, Interviews oder Führungen an den Messeständen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Reise der SDS-Trockner weiterschreiben - in neue Regionen, neue Projekte, neue Maßstäbe.Berliner Klärschlammkonferenz: 11.-12. November 2025 | Stand 10Erleben Sie die SDS-Technologie live, sprechen Sie mit unseren Experten und entdecken Sie, wie effiziente Schlammtrocknung neue Maßstäbe setzt.WIR FREUEN UNS AUF SIE!