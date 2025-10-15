Der Diagnostik-Riese Abbott Laboratories hat am heutigen Mittwoch die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Die US-Amerikaner konnten dabei die Markterwartungen allenfalls erfüllen. Eine erste Enttäuschung macht sich unter den Anlegern breit, im vorbörslichen Handel rutscht die Aktie der Gesellschaft ans Ende des marktbreiten S&P 500.Das Unternehmen steigerte den Umsatz zwischen Juli und September um knapp sieben Prozent auf 11,37 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 11,39 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär