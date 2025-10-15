It has been decided to admit the following mortgage bond for trading and official listing with effect from 16 October 2025:
|Udsteder / issuer
|DLR Kredit A/S
|CFI kode / CFI
|DTVGAB
|Første dato for handel / First day of trading
|16-10-2025
|ISIN
|DK0006362660
|Instrument name/ticker
|6CB B jan 2031 RF Green
|Udstedelsesvaluta / Currency, issuance
|DKK
|Årlig nominel rente / Nominal interest rate
|2,36
|Udløbsdato / Maturity date
|01-01-2031
|Terminer pr. år / Payments per year
|4
______________________________________________________________________________
For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66
