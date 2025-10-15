Wie smarte Medizin Anlegern Renditechancen eröffnet und clevere Kassen und Policen die Gesundheitskosten für Mitglieder und Kunden senken Deutschland steht vor einer Gesundheitsrevolution - ausgelöst nicht durch neue Therapien, sondern durch wachsende Unzufriedenheit. Laut einer TK-Umfrage fühlen sich 47 % der Versicherten vom System im Stich gelassen - Anfang des Jahres waren es noch 30 %.Steigende Beiträge, monatelange Wartezeiten, teure ZuzahlungenDas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE