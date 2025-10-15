Hier ein Brief vom Amt, da ein Kassenbon für die Steuererklärung - oft flattern die beruflichen Unterlagen auf dem Schreibtisch rum. Eine Funktion von Microsoft, Google und Apple schafft Abhilfe. Jeder von uns hat wohl diese eine Kiste oder diesen einen Ablageplatz, an dem sich die Unterlagen stapeln, die man eigentlich längst abheften wollte. Alles für die Steuererklärung Relevante in einen Ordner, die Abrechnungen in einen anderen, und alles, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n