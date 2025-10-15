© Foto: adobe.stock.comGold treibt die gewaltige Preisrallye mit großer Vehemenz voran. Die Rekorde purzeln im Sekundentakt. Produzentenaktien eskalieren. Gold unterstreicht seinen Nimbus als sicherer Hafen. Es ist kein Ende in Sicht.Gold bleibt alternativlos Gold bleibt vor dem Hintergrund der unsteten Gemengelage als sicherer Hafen alternativlos. Anleger und Investoren flüchten in physisch besicherte Gold-ETFs. So erfährt beispielsweise der SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, seit Wochen immense Mittelzuflüsse. Gold-ETFs sind eine wesentliche Säule der Goldpreisrallye. Wer dachte, dass die Aufwärtsbewegung mit Erreichen der 4.000 US-Dollar an Schwung verlieren würde, …Den vollständigen Artikel lesen ...
